Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2018 12.57 12 ottobre 2018 - 12:57

Migliaia di persone hanno dato oggi l'ultimo saluto a Viktoria Marinova, la giovane giornalista bulgara violentata e uccisa sabato scorso dal 21enne bulgaro di etnia rom Severin Krassimirov.

Il rito funebre si è svolto in mattinata nella chiesa Sveta Troitsa a Russe, la città sul Danubio del nord della Bulgaria dove Marinova viveva e lavorava in una tv locale.

A presidiare l'intera zona dei funerali erano presenti reparti della polizia. In parlamento, il premier Boyko Borissov ha assicurato ai giornalisti che sono state prese tutte le misure per contrastare una eventuale escalation delle tensioni a Russe. Nello stesso tempo il premier ha chiesto ai media di non gettare benzina sul fuoco e a stare attenti a non provocare tensioni etniche.

In una intervista ieri alla tv bulgara Nova, la madre dell'assassino, Nadezhda Krassimirova, residente a Stade in Germania dove si era rifugiato Severin il giorno dopo il delitto, ha detto che il figlio avrebbe ammesso con lei l'omicidio della donna, commesso sotto l'influsso di alcol e droghe. Nadezhda ha aggiunto che Severin, come altri due dei suoi sette figli, ha problemi psichici.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano