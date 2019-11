Dure reazioni oggi a Sofia dopo dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sugli immigrati bulgari pubblicate nella rivista di estrema destra Valeurs actuelles.

La ministra degli esteri bulgara, Ekaterina Zaharieva, ha chiesto all'ambasciatore bulgaro a Parigi, Anghel Cholakov, di presentare una nota di protesta al ministero degli esteri francese, mentre l'ambasciatrice francese in Bulgaria, Florence Robin, è stata convocata per lunedì prossimo al ministero degli esteri di Sofia per dare spiegazioni.

A originare l'incidente è stata una dichiarazione in cui Macron afferma di preferire gli immigranti legali dall'Africa a quelli illegali bulgari e ucraini. "Preferisco i migranti legali dalla Guinea e dalla Costa d'Avorio alle filiere d'immigrazione illegali ucraine o bulgare", ha detto il presidente francese in un'intervista al settimanale. Zaharieva ha detto che Macron dovrebbe spiegare cosa intende per filiere bulgare e di quali fatti dispone in merito. Il ministro della difesa bulgaro, Krassimir Karakachanov, ha commentato il caso su Facebook definendolo "una nuova manifestazione di arroganza e presunzione politica, dimostrata da uno degli attuali leader dell'ex Triplice intesa". "Tale comportamento dimostra che gli errori storici non sono stati appresi dalla cosiddetta élite politica europea", ha aggiunto Karakachanov.

