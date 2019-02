Soldati uccisi per rappresaglia In Burkina Faso (archivio)

Jihadisti hanno ucciso cinque gendarmi e ne hanno feriti altri tre in Burkina Faso in una rappresaglia per operazioni antiterrorismo in cui questa settimana sono stati uccisi 146 miliziani islamici.

Lo ha reso noto il comandante generale delle forze armate del Paese africano, Moise Minoungou.

Il militare, parlando martedì sera, ha annunciato che sono stati uccisi altri 21 jihadisti dopo che avevano attaccato una base a Oursi, nel nord del Paese del Sahel al confine col Mali.

Gli estremisti islamici negli ultimi mesi hanno aumentato i loro attacchi alle forze di sicurezza del Burkina che ha dichiarato lo stato di emergenza in varie province.

