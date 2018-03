Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 9.24 04 marzo 2018 - 09:24

Un gruppo jihadista affiliato ad al-Qaida ha rivendicato l'attacco terroristico di ieri all'ambasciata di Francia e al quartier generale delle forze armate in Burkina Faso che ha provocato una trentina di morti e almeno 90 feriti.

Il Gruppo di Sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim), in un comunicato diffuso dall'agenzia mauritana Al-Akhbar, afferma di aver agito "in risposta alla morte di molti dei suoi dirigenti in un raid dell'esercito francese nel nord del Mali due settimane fa".

Neuer Inhalt Horizontal Line