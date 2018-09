Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Primo semestre in crescita per BVZ Holding, la società con sede a Zermatt (VS) quotata alla borsa svizzera che, attraverso le sue controllate, gestisce linee ferroviarie regionali in Alto Vallese con collegamenti verso i cantoni di Uri e Grigioni.

Nel periodo in rassegna, BVZ ha conseguito un utile netto di 5 milioni (+6% su base annua) e un risultato operativo Ebitda di 19 milioni (+2%), su un giro d'affari di 77 milioni (+6%). È stato registrato anche un aumento dei costi pari al 7%, che è da ricondurre alla fondazione della società anonima Glacier Express, spiega l'azienda in un comunicato odierno.

L'impresa controllata da BVZ e Ferrovia retica ha lanciato nuove offerte sulla linea fra Zermatt e St. Moritz e coordina il marketing a livello mondiale. L'obiettivo è posizionare meglio il prodotto sul mercato mondiale, adattandolo alle mutato comportamento dei clienti in materia di prenotazione.

Per l'insieme dell'anno il gruppo - che dà lavoro a 630 persone - punta su una progressione del giro d'affari e redditività. L'ottimismo è dovuto al bel tempo che ha caratterizzato luglio e agosto, nonché all'avvio delle prenotazioni che fanno pensare a una positiva stagione invernale.

