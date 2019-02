Affrontando la revisione della legge sulla caccia, già approvata l'anno scorso dagli Stati, la Commissione dell'ambiente e della pianificazione del territorio del Nazionale (CAPTE-N) ha allentato ulteriormente le disposizioni riguardanti l'abbattimento del lupo.

A differenza della Camera dei Cantoni, però, linci e castori non sono menzionati espressamente quali specie cacciabili nella legge.

La decisione della CAPTE-N su linci e castori, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, è stata adottata con 13 voti a 9 e 1 astensione (lince) e con 12 voti a 11 (castoro).

Per quanto riguarda gli altri aspetti della normativa, la CAPTE-N ha seguito le decisioni del Consiglio degli Stati che ha adottato la legge in votazione finale per 28 voti a 14 e 2 astenuti.

Riguardo alla regolazione delle specie protette, si è invece pronunciata a favore del disegno del Consiglio federale e proroga pertanto il periodo di regolazione degli effettivi di lupi di due settimane.

La Commissione ha attenuato le condizioni che devono essere adempiute per una regolazione: questa non deve essere attuata soltanto per prevenire danni "ingenti" (13 voti contro 9 e 1 astensione) e non devono essere necessariamente adottate previamente misure di protezione dal lupo (11 voti contro 9 e 3 astensioni).

Infine, con 15 voti a 10, la CAPTE-N ha inserito una nuova disposizione che, sulla base di accordi di programma, consente alla Confederazione di stanziare aiuti finanziari ai Cantoni per la sorveglianza e l'attuazione di misure nei confronti del lupo.

