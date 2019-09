Caccia al successore di John Bolton per la poltrona di consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Sulla scrivania del presidente degli Stati Uniti Donald Trump un lungo elenco di possibili candidati ma nella short list - scrive il New York Times - ci sarebbero solo tre nomi: Charles Kupperman, il vice di Bolton, Stephen Biegun, il rappresentate speciale del presidente per la Corea del Nord, e Brian Hook, il rappresentante speciale per l'Iran.

