È giallo sulla morte di una ragazza di circa vent'anni, il cui cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione in un campo agricolo di Busto Arsizio, in provincia di Varese, nel tardo pomeriggio di lunedì.

Un campo da foraggio in una zona accanto a dove passano i binari della ferrovia. A trovarlo è stato il proprietario del terreno, un'area piuttosto vasta al lato di una statale che attraversa alcuni comuni del varesotto. Mentre era intento a falciare l'erba si è accorto del corpo privo di vita e ha subito dato l'allarme. Sul posto è arrivata la polizia, che ha transennato l'area.

Secondo quanto accertato dal primo esame medico legale, il decesso risalirebbe ad almeno cinque giorni fa ma, a causa del cattivo stato di conservazione della salma, non è stato possibile azzardare alcuna ipotesi sulle cause della morte della ragazza. La polizia sta indagando sulla vicenda senza tralasciare alcuna ipotesi.

