La strada non è larga.

Un ciclista è morto oggi a Basilea travolto da un camion. Stando ai primi elementi dell'inchiesta intorno alle 09.30 l'uomo - un anziano non ancora identificato - stava procedendo su una strada cittadina quando, per ragioni non ancora note, è caduto.

È così finito sotto le ruote posteriori di un mezzo pesante che gli stava passando accanto. Al volante dell'autocarro vi era un 62enne, precisa la polizia cantonale in un comunicato odierno. Il test dell'alcol si è rivelato negativo.

La strada in questione è la Austrasse: nel punto in cui è avvenuto l'incidente il ciclista deve procedere fra i binari del tram, che occupano una delle corsie di marcia, e una serie di veicoli posteggiati sul lato destro della strada. La via è inoltre a doppio senso di marcia.

Neuer Inhalt Horizontal Line