Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 14.52 20 giugno 2018 - 14:52

Nestlé vuole rafforzare la sua posizione dominante nel commercio del caffè e non esclude ulteriori acquisizioni: se si presenta un'occasione favorevole, non ci tireremo indietro, ha detto alla Reuters Carsten Fredholm, manager responsabile della strategia di Nescafé.

Il gigante dell'alimentare guarda in primo luogo agli Stati Uniti, uno dei principali mercati, dove il gruppo Nestlé - con i marchi Nescafé, Nespresso e altri prodotti nei settori dell'acqua, dell'alimentazione per animali e dell'alimentazione per l'infanzia - punta a una crescita del 5% entro il 2020, rispetto all'attuale 2,8%, come peraltro affermato dal CEO Mark Schneider.

Per raggiungere l'obiettivo Nestlé ha stretto un'alleanza con Starbucks. Il colosso vodese ha concordato il pagamento di 7,15 miliardi di dollari per i diritti di commercializzazione di un'ampia gamma di prodotti della catena americana.

Il mercato, secondo Fredholm, è destinato ad accelerare non solo in ragione dell'aumentato consumo di caffè in molti Paesi emergenti, ma anche per il trend al rialzo che riguarda il caffè pregiato. "La gente è disposta a pagare per la qualità", ha detto il manager. Lo sviluppo delle attività negli Usa dovrebbe inoltre spingere Nestlé a incentivare le vendite attraverso prodotti innovativi.

