Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 14.54 27 febbraio 2018 - 14:54

Usain Bolt non giocherà nel Manchester United e neppure con la maglia dei sudafricani dei Mamelodi Sundowns, una delle più importanti del Sudafrica, vincitrice della Champions africana nel 2016.

Il pluriolimpionico giocherà però sul terreno dell'Old Trafford di Manchester un'amichevole che Socceraid organizza per supportare i fondi dell'Unicef: appuntamento domenica 10 giugno.

Ieri Bolt, attraverso i social, aveva promesso di svelare il nome della squadra di calcio per la quale avrebbe giocato e oggi se n'è saputo di più.

Il giamaicano non giocherà in Premier o in Bundeliga, ma farà parte del Soccer Aid World XI, in un partita tra leggende del calcio mondiale e celebrità inglesi. "Giocherò nella squadra di Soccer aid per l'Unicef, a Old Trafford, domenica 10 giugno. Tieniti pronto, Robbie Williams!", ha scritto Bolt su Twitter, rivolgendosi alla popstar britannica, ex Take That.

