È un secondo e più esteso picco di calore, quello che sta infuocando oggi Italia ed Europa dopo il record di giugno, con temperature che nella Penisola sfiorano 50 gradi nelle regioni di Sud e Centro.

Raggiunti 39-40 gradi anche in molti Stati europei, con i valori più alti di sempre in Olanda, Belgio, e Germania, mentre a Parigi si è arrivati a 41 gradi, rompendo il record del 1947. Lo dimostra il confronto delle immagini scattate oggi e il 26 giugno dal satellite Sentinel 3, del programma Copernicus di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea.

Le mappe mostrano la quantità di energia irradiata dalla Terra e rappresentano quindi la temperatura superficiale reale. Per l'Italia si può vedere che mentre in giugno erano prossime a 50 gradi alcune zone di Sicilia, Gargano e costa tirrenica, oggi lo è quasi tutto il Paese, ad eccezione del Nord.

In giugno in Francia per la prima volta si sono superati i 45 gradi e hanno raggiunto i loro picchi di calore anche Germania, Ungheria, Polonia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

