Vendite in crescita nei negozi, ma soprattutto online.

Il gruppo tessile Calida ha chiuso il 2018 con cifre positive. Il volume d'affari è ammontato a 409,5 milioni di franchi (+7,6% su base annua), mentre l'utile si è stabilito a 17,8 milioni, in crescita del 5,3% rispetto al 2017.

Tutti i marchi e tutti i canali di distribuzione - al dettaglio, all'ingrosso e online - hanno contribuito alla buona performance, precisa in una nota odierna la società con sede a Sursee (LU). In particolare i ricavi legati all'e-commerce sono esplosi, mettendo a segno un +42%. Calida stima che attualmente l'11% delle sue vendite avvenga in rete.

Il risultato operativo Ebit è restato invariato a 21,6 milioni, per un margine corrispondente del 5,3%.I marchi faro del gruppo Calida e Millet, che da soli rappresentano quasi i due terzi delle entrate totali, hanno registrato un aumento delle vendite del 3,9% e del 6,0%. Per quanto riguarda il dividendo, agli azionisti ne verrà proposto uno invariato di 0,80 franchi per titolo.

I risultati di Calida sono migliori anche delle previsioni più ottimiste fornite dagli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP. Solo sul dividendo le cifre pubblicate oggi e le ipotesi degli esperti coincidono.

Per il 2019 i vertici dell'azienda si attendono un'evoluzione stabile, nonostante in alcuni mercati di riferimento il contesto economico e politico sia difficile.

