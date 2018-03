Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 marzo 2018 - 08:16

Buon 2017 per Calida

Vento in poppa nel 2017 per Calida: il commercio online ha spinto verso l'alto le vendite del gruppo tessile lucernese (+2,6% a 380,6 milioni di franchi). L'utile netto è salito del 14,3%, a 16,9 milioni, indica l'azienda in una nota odierna.

Il risultato operativo EBIT ha fatto un balzo in avanti del 18% a 21,6 milioni di franchi. Alla fine del 2017 il gruppo, che controlla anche marchi come Lafuma, Millet, Oxbow e Aubade, impiegava 2936 persone, 30 in più rispetto un anno prima.

