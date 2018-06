Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 19.56 25 giugno 2018 - 19:56

Sono state 374 le persone che nel 2017 hanno posto fine alla loro vita volontariamente e legalmente in California: questi pazienti - tutti terminali - hanno potuto usare farmaci come permesso dalla normativa entrata in vigore a metà 2016.

Secondo gli ultimi dati del 'California Department of Public Health, 577 persone hanno ricevuto medicinali per terminare la propria esistenza nel 2017 ma non tutte li hanno usati. Nella seconda metà del 2016 ad averli usati per il suicidio assistito erano stati in California 1919 malati. L'80% dei suicidi assistiti del 2017 ha riguardato pazienti dai 60 anni in su, l'età media era 74 anni.

Per avere diritto ai farmaci fine vita è necessaria una diagnosi che prevede per il paziente non più di 6 mesi di vita e la ricetta di un medico. Norme simili esistono in Colorado, Montana, Vermont, nello Stato di Washington e a Washington DC.

