Uber oggetto di una causa in California

La California fa causa a Uber e Lyft accusandole di aver violato la legge dello stato che impone di riconoscere ai lavoratori della gig economy, inclusi gli autisti delle due società, gli stessi benefit dei dipendenti.

L'azione legale, anche se ampiamente attesa, rappresenta una escalation che minacci il modello di business di Uber e Lyft, e di molte altre aziende, che per risparmiare sui costi del lavoro hanno classificato i lavoratori come contractor indipendenti. Se Uber e Lyft dovessero perdere in la causa si troverebbero a dover pagare ai loro autisti gli straordinari, la copertura sanitaria e altri benefit.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram