Il Senato della California ha approvato una legge che potrebbe trasformare realtà come Uber o Lyft, costringendo le aziende della gig economy a trattate i propri lavoratori come dei veri e propri dipendenti.

Riconoscendo quindi loro determinati diritti a partire da quello di una protezione sindacale. Il provvedimento, che potrebbe ora aprire la strada a leggi simili in altri stati Usa, arriva a seguito di una polemica che dura da anni e un testo simile è presente nelle agende elettorali di diversi candidati democratici alla Casa Bianca, come Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Kamala Harris.

Come noto sulla questione dello statuto di chi lavora per Uber si è acceso il dibattito anche in Svizzera. Finora il Tribunale federale non è mai stato chiamato ad esprimersi sul tema.

Neuer Inhalt Horizontal Line