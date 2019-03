I permessi di costruzione di alloggi da affittare in Svizzera sono diminuiti del 7% nel 2018. Nel paese persiste tuttavia il problema degli appartamenti vuoti che dovrebbe addirittura accentuarsi.

È quanto rivela un'analisi pubblicata oggi dalla Banca cantonale di Zurigo (ZKB) . Nel solo quarto trimestre dell'anno scorso le licenze di costruzione hanno subito un calo del 20% rispetto a dodici mesi prima. Soprattutto in città come Zurigo, Basilea e Ginevra ottenere permessi di costruzione è diventato più difficile anche se la domanda continua a essere elevata, indica la ZKB. Ciò spinge gli investitori a spostarsi nelle periferie.

Complessivamente ZKB calcola una diminuzione del numero di edificazioni di abitazioni da affittare da 53'900 nel 2018 a 52'600 quest'anno e a 50'400 nel 2020.

Il problema degli alloggi vuoti in Svizzera è tuttavia destinato ad aggravarsi, soprattutto nelle periferie. Vengono infatti costruite abitazioni in regioni dove il tasso di appartamenti sfitti è già elevato come per esempio nel Basso Vallese e nel cantone del Giura. Complessivamente, secondo la ZKB, la Svizzera dovrebbe contare nel 2020 quasi 72'000 appartamenti in affitto vuoti, rispetto ai 59'700 dello scorso anno.

