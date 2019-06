Alcuni record mensili di temperatura sono stati registrati oggi in alta quota ma non ancora in pianura.

L'annunciata settimana di temperature canicolari ha iniziato a farsi sentire oggi in Svizzera. Record sono stati registrati in alta quota ma non ancora in pianura. In quest'ultima hanno spiccato le città vallesane di Visp e Sion, con rispettivamente 35,9 e 35,8 gradi.

Da oggi è in vigore anche per il Ticino centrale e meridionale il quarto livello di allerta termica, il secondo più alto. Ieri era già stato emanato per la regione di Basilea e parti del Vallese.

Al momento l'aria è estremamente calda a media e alta quota e ciò ha fatto segnare record di temperatura per giugno in molte stazioni di rilevamento nelle Alpi e nel Giura, ha riferito Meteonews.

Sul Pilatus già al mattino è stato lievemente superato il precedente primato mensile di 21,6 gradi, rilevati il 18 giugno del 2013. E nel pomeriggio la colonnina di mercurio ha raggiunto i 23,2 gradi. Nel corso della giornata sempre più stazioni di montagna hanno battuto i record di giugno. Ad esempio l'appenzellese Säntis (19,4 gradi), l'urano Gütsch (22,5 gradi) e il friburghese Moléson (24,5 gradi).

Le temperature non sono comunque state clementi in pianura: 34,3 gradi nel pomeriggio a Basilea-Binningen, 33,9 a Gösgen (AG), 33,8 a Delèmont (JU), 33,3 a Zurigo-Affoltern, 32,5 a Cressier (NE), 31,5 a Zollikofen (BE) e 30,7 a Ginevra, secondo l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia. Quest'ultimo prevede che domani si raggiungano i 39 gradi in alcuni posti.

Anche fiumi e laghi stanno decisamente riscaldandosi: il Reno ha raggiunto i 20 gradi a Basilea, l'Aar a Berna 19 gradi e il lago di Zurigo 22 gradi - temperature che, secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, non sono ancora problematiche per i pesci.

La situazione ha fatto sì che localmente si siano avute le prime notti tropicali, ossia con temperature che non scendono sotto i 20 gradi. A sud delle Alpi, ad esempio, con Lugano e Locarno rispettivamente a 21,5 e 21,7 gradi.

