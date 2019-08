Lo yuan (o renminbi) precipita ai minimi degli ultimi undici anni sul dollaro, sui timori per la guerra commerciale di Cina e Usa dopo gli ultimi dazi incrociati di venerdì e per i rischi di recessione globale in netto aumento.

Il renminbi, la cui parità bilaterale col biglietto verde è stata fissata oggi dalla Banca centrale a 7,0570 (rafforzandosi di soli di 2 punti base), segna alle 13:15 locali (7:15 in Svizzera) uno spot rate di 7,1422 (+0,70%), recuperando dai minimi di quasi 7,15.

La moneta cinese si mantiene sui livelli più bassi dagli inizi del 2008.

Neuer Inhalt Horizontal Line