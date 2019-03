Sono per ora 45 - 26 consiglieri nazionali e 19 consiglieri agli Stati - i parlamentari che hanno annunciato l'intenzione di non ripresentarsi alle prossime federali, in programma ad ottobre.

L'unico ticinese ad essersi già espresso è il PLR Fabio Abate, che lascerà il suo seggio alla Camera dei Cantoni.

In Consiglio degli Stati, il tasso di "new entry" sarà sicuramente più elevato rispetto sia alle elezioni del 2015, quando si era attestato al 25%, sia a quelle del 2011, quando un terzo dei "senatori" aveva rinunciato a ricandidarsi. Attualmente infatti, la quota di uscenti sicuri è del 42%, ovvero 19 su 45. Diciannove partenze al termine di una legislatura sono eccezionalmente tante, ha affermato a Keystone-ATS il politologo Georg Lutz.

Passando al Consiglio nazionale, 26 deputati su 200 sono certi di non ripresentarsi. I Verdi non subiscono defezioni, mentre, anche in questo caso, il partito che in proporzione perde più rappresentanti è quello socialista: sette su 43.

