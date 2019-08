La nave ribaltatasi in Camerun.

Almeno 17 persone sono morte nel naufragio di una nave passeggeri avvenuto domenica al largo del Camerun. Lo riferisce la radio di Stato la quale precisa che il numero dei dispersi rimane incerto.

Stamane sono stati recuperati 14 corpi nella penisola di Bakassi, nel sud-est del Camerun, due giorni dopo che erano stati identificati i cadaveri delle prime tre vittime.

La nave sulla quale viaggiavano "almeno 200 persone" era partita domenica da Calabar, in Nigeria, e doveva attraccare a Tiko, nel sud-ovest del Camerun, quando si è incagliata su un banco di sabbia e si è ribaltata.

Il traghetto poteva trasportare 75 passeggeri, ma era "sovraccarico", riferisce il ministero della Difesa. Almeno 111 persone sono state tratte in salvo, ma il bilancio dei dispersi rimane incerto. Le ricerche per trovare eventuali sopravvissuti o estrarre nuovi corpi dalla nave sono proseguite per tutta la giornata di oggi.

