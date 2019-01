L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha richiesto al Camerun di tenere aperti i confini con la Nigeria per accogliere le persone in fuga dal gruppo terroristico Boko Haram. Lo riporta Al Jazeera.

Le autorità del Camerun "mantengano i confini aperti dal momento che vediamo migliaia di persone scappare ogni giorno" ha dichiarato il portavoce dell'UNHCR, Babar Baloch.

Più di 30mila persone sono scappate nel fine settimana dalla città di Rann in Nigeria, vicino al confine con il Camerun, per paura di nuovi attacchi di Boko Haram. Questo mese 9mila persone sono già fuggite da Rann al Camerun in seguito all'attacco di Boko Haram del 14 gennaio in cui sono morte 14 persone.

