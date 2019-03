Campax lancia oggi, Giornata internazionale della donna, la raccolta di firme per una petizione che chiede di abbassare le imposte sui prodotti igienici per le donne.

La petizione chiede che tamponi, assorbenti e altri prodotti per l'igiene intima siano soggetti all'aliquota IVA ridotta del 2,5% invece dell'attuale 7,7%.

L'obiettivo, indica in una nota odierna l'associazione, è di compiere un primo e significativo passo per l'abolizione della Pink Tax (tassa rosa), ovvero la differenza di prezzo che esiste, a parità di prodotto, tra la versione per donna (quasi sempre più costosa) e quella per uomo.

Campax in seguito si occuperà di individuare - anche tramite un sondaggio - i prodotti o i servizi per cui le donne sono tenute a pagare un prezzo più elevato.

Tra gli articoli soggetti all'aliquota ridotta, che si applica ai prodotti di uso quotidiano, Campax elenca prodotti come pane e acqua. Il fatto che un'aliquota più elevata venga applicata ai prodotti igienici per donne è "dannatamente ingiusto" ("bloody unfair, utilizzando un gioco di parole con l'inglese).

La petizione chiede di sostenere una mozione in tal senso del consigliere nazionale Jacques-André Maire (SP/NE). Quest'ultimo chiede che venga applicata l'aliquota ridotta del 2,5% ai prodotti per l'igiene di base del corpo, tra cui tamponi e assorbenti, ma anche pannolini per neonati, carta igienica, sapone e dentifricio. Secondo una stima del deputato neocastellano, il gettito totale derivante dall'IVA per questi prodotti si attesta attorno a 10-15 milioni.

