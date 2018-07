Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I campeggi svizzeri non sono mai stati così frequentati: i 3,2 milioni di pernottamenti registrati nel 2017 (+14% su base annua) sono infatti un record assoluto. La regione più popolare per questo tipo di soggiorno è il Ticino.

La maggioranza dei pernottamenti presso le 406 strutture prese in esame è stata appannaggio degli svizzeri (2,1 milioni), i quali sono pure protagonisti della crescita più marcata (+20%), indica oggi in una nota il sito web specializzato camping.info.

A seguire vi sono i turisti dalla Germania (401'000, +6%) e quelli dai Paesi Bassi (218'000, -2%), mentre sono più staccati, ma entrambi in crescita, i vacanzieri francesi e britannici. La permanenza media degli ospiti è di poco inferiore ai tre giorni, riferisce il portale.

I campeggi ticinesi sono i più amati, grazie alle loro 748'901 notti riservate, in progressione del 13,6% rispetto al 2017. Sul podio delle zone preferite salgono anche quella del lago Lemano con 458'544 pernottamenti (corrispondenti a un pirotecnico incremento del 51%) e il Vallese (379'144, +8%), che sopravanza di poco la regione di Berna (372'692, +0,8%). Quinti i Grigioni (294'607, quasi +7%).

Secondo un sondaggio effettuato dal sito, la flessibilità è la ragione principale che spinge a optare per questo tipo di ferie, come riferisce il 26% degli interrogati. Segue il fatto che si tratti di vacanze economiche (20%), ma sono anche apprezzate la possibilità di gestire a piacimento il proprio tempo (17%), quella di dormire nel proprio letto (16%) e quella di avere un prato direttamente fuori dalla porta (10%).

Nel confronto europeo, i camping elvetici risultano essere i più cari. Il costo medio di una notte per due adulti, tutto incluso, è infatti di 36,06 euro. Tuttavia, emerge come le differenze con l'Italia in materia di costi siano minime: nella vicina Penisola si spendono infatti 35,63 euro.

Sopra i 30 euro anche Croazia e Spagna, più economiche invece altre destinazioni molto gettonate dagli svizzeri come Francia (24,48) e Svezia (24,07). Molto a buon mercato il Portogallo (17,38) e in generale i Paesi dell'est: Bulgaria, Macedonia e soprattutto Bielorussia sono le nazioni in cui si risparmia di più.

