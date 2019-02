"Il Governo deve prendere atto immediatamente della drammatica situazione del Comune di Campione d'Italia": a chiederlo, in una nota, è il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

Dopo la chiusura del Casinò e la dichiarazione di fallimento dello scorso luglio, "le condizioni sono progressivamente e inevitabilmente peggiorate, gravando pesantemente sui residenti campionesi" è l'allarme di Fermi sull'enclave italiana.

Da qui l'appello all'esecutivo: "Non è più procrastinabile il fatto che il Governo prenda coscienza di quanto sta accadendo ed è ora che si attivi al più presto per ridare a questo importante Comune della Provincia di Como la possibilità di guardare al futuro e avere una chance per risollevarsi".

Neuer Inhalt Horizontal Line