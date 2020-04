Un dentista 51enne travestito da poliziotto ha ucciso almeno 16 persone tra cui una agente in Nuova Scozia, nella peggiore sparatoria del Canada negli ultimi 30 anni.

Il killer è stato ucciso dopo una vasta caccia all'uomo durata circa 12 ore in tutta la provincia orientale canadese. Ignoto ancora il movente.

Tutto è cominciato a Portapique, una piccola comunità rurale a 35 miglia da Truro, Nova Scotia. Secondo i media canadesi il dentista, che si era travestito da agente ed aveva anche modificato la sua auto per farla assomigliare a quelle della polizia, era in fuga da sabato sera, dopo che la polizia era intervenuta per la presenza di una persona armata a Portapique. In una cantina sono stati trovati diversi cadaveri.

La polizia non ha fornito altri dettagli, e le motivazioni dell'assassino, che ha colpito in diversi punti della zona, sono al momento ignote.

