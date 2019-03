Agenti della polizia in stato di allerta, schierati al riparo delle loro automobili, con le loro armi spianate, puntate contro una villetta.

All'improvviso, si materializza un'ombra, con un grande mantello svolazzante: è Batman, che arriva ad offrire il suo aiuto alla polizia. Come in un set cinematografico, ma stavolta è vero. O quasi.

E' successo in Canada, Kelowna, British Columbia, e le immagini della scena, riprese da un automobilista di passaggio, vengono pubblicate dal Daily Mail. Il super-eroe pipistrello, vestito di tutto punto, non è in realtà sceso da una super tecnologica bat-mobile, bensì da un furgone pickup, e gli agenti non l'hanno neanche preso sul serio quando lui ha offerto la sua assistenza. Si sono limitati a chiedergli, cortesemente ma con fermezza, di tornarsene nella sua bat-caverna. "E' tutto sotto controllo", ha detto un poliziotto. Ma forse perché stavano rispondendo ad una comune lite domestica, dove l'intervento di Batman sarebbe stato in effetti un po' sproporzionato.

