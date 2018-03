Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 marzo 2018 17.53

Nuovi sviluppi nel caso del giardiniere serial killer. La polizia di Toronto ha confermato di aver trovato i resti di una settima vittima.

Al momento il presunto killer, Bruce McArthur, non è stato ancora accusato di un altro omicidio, tuttavia deve già rispondere delle morte di sei persone, tutte appartenenti alla comunità gay, i cui resti sono stati ritrovati nelle fioriere di abitazioni in cui l'uomo, 66 anni, aveva svolto dei lavori.

McArthur era finito in manette dopo che la polizia lo stava già sorvegliando per la scomparsa di una delle vittime, poi identificata come un uomo con il quale il giardiniere aveva avuto una relazione.

Si ritiene che il ritrovamento dei resti sia solo la punta di un iceberg per altri casi di persone scomparse misteriosamente nella comunità gay. Si è quindi deciso di riesaminare centinaia di altri casi.

