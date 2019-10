In futuro i medici svizzeri potranno prescrivere autonomamente preparati a base di canapa per scopi terapeutici. La modifica della Legge sugli stupefacenti proposta in tal senso dal Consiglio federale ha riscosso ampio consenso in fase di consultazione.

Con la revisione parziale della Legge sugli stupefacenti (LSTUP), il Consiglio federale intende ora facilitare l'accesso alla cosiddetta canapa medica, permettendo agli specialisti di prescrivere direttamente questi prodotti ai pazienti. Il processo di consultazione si concluderà domani.

UDC, PS, PLR e PBD sostengono la modifica prevista con qualche sfumatura di rilievo. L'UDC appoggia il cambiamento introdotto a patto che "il contributo al benessere del paziente" risulti "superiore agli effetti nocivi per la salute", escludendo il ricorso ai fiori di canapa e la possibilità di fumare "erba" per il suo elevato potenziale di abuso.

Anche l'Associazione dei medici svizzeri (FMH) è favorevole. L'FMH vede particolarmente di buon occhio il fatto che in futuro la responsabilità ricada sui medici curanti. I malati avrebbero così accesso alla cannabis senza incorrere in lungaggini burocratiche e la libertà terapeutica del medico ne uscirebbe rafforzata.

Soddisfazione per la revisione viene espressa pure da parte della Medical cannabis association Switzerland (Medcan), che parla di una situazione da decenni "proibitiva". Medcan è però particolarmente critica sul mancato obbligo da parte delle casse malattia di assumersi i costi della canapa prescritta dai medici.

