Il capitalismo va soppresso, banche come UBS e Credit Suisse nazionalizzate: lo sostiene Ronja Jansen, la 24enne di Basilea Campagna che aspira sabato ad essere eletta alla testa dei Gioventù socialista (GISO)

Per succedere a una delle donne politiche più conosciute della Svizzera, Tamara Funiciello. "Non si può fermare la catastrofe climatica finché a decidere da sole sull'economia sono persone che beneficiano della distruzione dell'ambiente", afferma Jansen in un'intervista pubblicata oggi dal portale Watson. "Da questo punto di vista, l'abolizione del capitalismo è più urgente che mai".

"Voglio un sistema economico che sia orientato ai bisogni delle persone e non al profitto di pochi", insiste la copresidente della sezione GISO di Basilea Campagna. "Questa è una delle mie principali preoccupazioni, così come l'uguaglianza fra uomo e donna".

