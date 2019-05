Nove persone sono state arrestate nel corso di un'operazione di polizia che ha portato al sequestro di tre coltivazioni indoor di cannabis nei cantoni di Zugo, Berna e Lucerna.

A capo della rete di trafficanti, secondo gli inquirenti, vi era una coppia di coniugi residenti a Baar (ZG) - un serbo di 48 anni e una montenegrina di 32 anni - contro i quali sono stati ipotizzati i reati di infrazione alla legge sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e truffa. La coppia, indica la polizia di Zugo, è stata arrestata all'alba di ieri.

Le coltivazioni di cannabis sono state scoperte a Hünenberg (ZG), Littau (LU) e Wiler bei Utzenstorf (BE), per un totale di 3'500 piantine. La polizia ha anche sequestrato 10 chilogrammi di marijuana pronta al consumo, un'arma da fuoco e 80 mila franchi in contanti. In manette, oltre alla coppia di coniugi, sono finiti quattro uomini che si occupavano delle coltivazioni e tre loro complici, uno dei quali è stato successivamente rimesso in libertà.

Neuer Inhalt Horizontal Line