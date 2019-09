Il Governo degli Stati Uniti investirà 3 milioni di dollari per scoprire se la cannabis può alleviare il dolore. Nove borse di ricerca sono state annunciate due giorni fa e sono destinate allo studio sul cannabidiolo (Cbd), l'ingrediente meno noto della marijuana.

Il governo federale considera la marijuana una droga illegale, ma più di 30 stati ne consentono l'uso per problemi medici. Tra i motivi per cui viene assunta vi è il dolore cronico, ma poco si sa su quali parti della marijuana siano utili e se gli effetti del tetraidrocannabinolo (Thc) possano essere evitati.

"La scienza è in ritardo rispetto all'uso e all'interesse del pubblico. Stiamo facendo del nostro meglio per recuperare il ritardo", spiega David Shurtleff, vicedirettore del National Center for Complementary and Integrative Health, che finanzia i progetti. A suscitare nuovo interesse scientifico nelle proprietà antidolorifiche della marijuana ha contribuito la crisi della dipendenza da oppiacei, causata dall'eccessivo uso di antidolorifici da prescrizione.

