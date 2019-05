Tutti pazzi per Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes. La folla sulla Croisette impazzita e in loro attesa per ore in occasione della prima mondiale di "C'era una volta a Hollywood" di Quentin Tarantino.

Quando le due star sono scese dalle auto scure del festival ci sono state scene di isteria collettiva.

Brad Pitt e Leo DiCaprio non si sono risparmiati e hanno firmato autografi, fatto selfie, accettato sorridendo l'affetto dei fan. In smoking tutti e due, DiCaprio ha sfoggiato barba corta con il pizzo, Brad capelli portati un po' lunghi a sfiorare il collo.

Sulla Montée des Marches Tarantino ha dichiarato: "tutto magico qui", e a proposito del suo film - per il quale ha chiesto a tutti i media prima della proiezione stampa di non raccontare la trama - ha detto "racconto il periodo in cui Hollywood cambiò". Nel film, ambientato nel 1969, si mette in scena tra l'altro la strage di Charles Manson in cui fu uccisa la bellissima giovane moglie di Roman Polanski, Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie.

Neuer Inhalt Horizontal Line