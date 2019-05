Continuano ad arrivare alla spicciolata le notizie sui vincitori e i premi al festival di Cannes: Emily Beecham, per il film "Little Joe" di Jessica Hausner, vince il premio come migliore attrice.

Antonio Banderas, per "Dolor y gloria" di Pedro Almodovar, vince invece il premio come migliore attore.

Dal canto loro, i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, per il film "Young Ahmed", vincono il premio per la migliore regia al 72esimo festival del cinema.

I film "Les Misérables" di Ladj Ly e "Bacurau" di Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles vincono ex aequo il Premio della giuria a Cannes 2019.

Alla pellicola "It Must Be Heaven" di Elia Suleiman va invece la menzione speciale, mentre il film "Atlantique" di Mati Diop va il Grand Prix.

