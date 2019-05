E alla fine "C'era una volta a Hollywood" di Quentin Tarantino sarà in concorso al festival di Cannes. L'atteso titolo con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt e Margot Robbie è stato confermato oggi in selezione dal delegato generale di Cannes Thierry Fremaux.

L'allarme di Thierry Fremaux alla conferenza stampa di Cannes 2019 il 18 aprile a Parigi - "il film non è ancora pronto" - era caduto abbastanza nel vuoto: "C'era una volta a Hollywood" è da mesi anche il più anticipato nella selezione di Cannes. "Temevamo che il film non sarebbe stato pronto fino a fine luglio, ma Quentin Tarantino, che non ha lasciato la sala di montaggio in quattro mesi, è un vero, leale e puntuale figlio di Cannes! Come per "Bastardi senza gloria", sarà sicuramente lì - 25 anni dopo la Palma d'oro per "Pulp Fiction" - con un film finito proiettato in 35mm e il suo cast al seguito", ha annunciato oggi Fremaux felice di portare a casa un tappeto rosso da urlo oltre che un titolo tra i più attesi della stagione.

"Il suo film è una lettera d'amore per la Hollywood della sua infanzia, un tour di musica rock del 1969 e un'ode al cinema nel suo insieme - sottolinea il delegato generale - oltre a ringraziare Quentin e la sua squadra per aver passato giorni e notti nella sala di montaggio, il Festival vuole ringraziare in modo particolare i team di Sony Pictures che hanno reso possibile tutto ciò".

Il 72esimo festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio.

