Questa settimana il caldo si preannuncia rovente. Per chi lavora sui cantieri questa calura è pericolosa e spetta ai datori di lavoro garantire la salute dei propri dipendenti, sottolinea Unia.

In un comunicato odierno il sindacato chiede ai committenti di mostrare comprensione in caso di ritardi sui lavori, in modo che sia possibile applicare le misure di protezione.

Chi soffre di disidratazione, di un'insolazione o di un colpo di calore rischia gravi conseguenze che possono portare anche alla morte, ricorda Unia. Ogni anno circa 1'000 lavoratori si vedono inoltre diagnosticare un cancro alla pelle perché esposti direttamente al sole cocente.

Rappresentanti sindacali andranno sui cantieri per controllare che le misure preventive vengano adottate.

