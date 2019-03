Decisa perdita per l'UDC alle elezioni per il rinnovo del Gran Consiglio di Zurigo. I principali vincitori sono invece i verdi-liberali e Verdi.

Decisa battuta d'arresto per l'UDC alle elezioni per il rinnovo del Gran Consiglio di Zurigo. I principali vincitori sono invece i verdi-liberali e Verdi. Viene inoltre a cadere la maggioranza borghese e il PBD è fuori dal parlamento.

In base ai risultati finali, la partecipazione ha raggiunto il 33,5%, in leggero aumento rispetto a quattro anni fa.

Pur rimanendo partito di maggioranza relativa, l'UDC subisce il più importante calo di consensi da oltre 30 anni a questa parte: perde 5,6 punti, attestandosi al 24,5% delle preferenze, ritornando così ai livelli in cui si trovava nella seconda metà degli Anni '90.

I vincitori di queste elezioni sono i "perdenti di quattro anni fa": i verdi-liberali del PVL avanzano di 5,3 punti al 12,9%, mentre i Verdi crescono di 4,7 punti all'11,9%.

Calo contenuto per il PS: il secondo partito del cantone lascia sul terreno 0,4 punti percentuali e si attesta al 19,3%. Perdite più significative per il PLR: il partito uscito vincitore quattro anni fa, scende di 1,7 punti al 15,7%.

La perdita di consensi è particolarmente amara per il PBD: i borghesi democratici scendono di 1,1 punti all'1,5% e non raggiungendo la soglia di sbarramento del 5% in almeno uno dei circoli elettorali sono esclusi dal parlamento.

Il PPD perde 0,6 punti e scende al 4,3%. Perde 0,4 punti anche l'Unione democratica federale (UDF), che scende al 2,3%. La Lista alternativa (AL) riesce invece a guadagnare 0,2 punti e sale al 3,1%.

In termini di seggi la maggioranza borghese formata da UDC, PLR, PPD e UDF perde di la maggioranza in Gran consiglio: dai 99 deputati su 180 dell'attuale legislatura, i quattro partiti scendono a 87.

L'UDC perde 9 seggi e scende a 45. Il PS perde un deputato e ne mantiene 35. Il PLR scende a 29 (-2). Il PVL sale invece a 23 seggi (+9) e i Verdi a 22 (+9).

Il PPD passa a 8 deputati (-1) e il Partito evangelico (PEV) rimane fermo a 8. A sinistra AL sale - contrariamente alle proiezioni - a 6 seggi (+1). A destra l'UDF scende a 4 rappresentanti (-1), mentre il PBD perde tutti i suoi 5 deputati in Gran consiglio.

