Caos neve a Berna e Zurigo.

Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 14.01 01 marzo 2018 - 14:01

La neve, scesa più copiosa del previsto, ha provocato notevoli disagi questa mattina ai pendolari nelle aree di Berna e Zurigo.

Nella città sulla Limmat alcune linee di bus sono rimaste completamente bloccate mentre altre sono state deviate, i tram hanno modificato o accorciato i loro percorsi, ha reso noto l'azienda di trasporto cittadina. Non se la sono cavata meglio gli automobilisti, con lunghe code. La situazione è tornata lentamente alla normalità nel corso della mattinata.

Situazione simile a Berna, dove pure i treni hanno subito le conseguenze della nevicata. Molti pendolari sono quindi arrivati in ritardo al lavoro e persino alcuni parlamentari - impegnati nella Sessione delle Camere federali - hanno fatto tardi. La tratta ferroviaria Worblaufen-Berna è rimasta interrotta per diverse ore, con l'entrata in servizio di bus sostitutivi.

A livello cantonale, a mezzogiorno si registravano 50 incidenti stradali. I tram e i bus della città federale circolavano dal canto loro con grandi ritardi e in maniera irregolare.

Neuer Inhalt Horizontal Line