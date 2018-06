Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 giugno 2018

Duro attacco del commissario dell'ente statunitense per i farmaci Fda, Scott Gottlieb, alle industrie del tabacco che diffondono le sigarette elettroniche tra gli adolescenti: "Tantissimi ragazzini usano le e-cig e siamo profondamente preoccupati da questo trend."

"Adotteremo decisioni aggressive - ha detto parlando al congresso mondiale di oncologia Asco - per contrastare coloro che vendono e-cig ai ragazzi e ci stiamo concentrando sulle compagnie che pubblicizzano questi prodotti in modo da renderli appetibili per i teenager. Sono stato chiaro con l'industria delle e-cig: li riterremo responsabili in ogni momento".

Quindi un aut-aut: "Le compagnie che producono e-cig hanno la possibilità di fare qualcosa. La porta è aperta, ma - ha avvertito Gottlirb - non rimarrà aperta per molto".

