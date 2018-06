Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 9.19 27 giugno 2018 - 09:19

Il vertice della coalizione di governo, svoltosi ieri sera tardi in cancelleria a Berlino, è finito senza risultati. Il capogruppo parlamentare Volker Kauder ha affermato che un accordo non fosse atteso, ma ha anche detto che la situazione "è molto seria".

Un'intesa sui respingimenti immediati previsti dal masterplan di Horst Seehofer va trovata entro la fine del weekend. E la strada per un compromesso non è in vista.

