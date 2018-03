Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 febbraio 2018 18.02

Caritas nel 2017 ha raccolto donazioni per 34,3 milioni di franchi. Nel contempo sono stati realizzati programmi e progetti per 106,7 milioni, dei quali 48,1 milioni in interventi a livello internazionale.

Oltre ai progetti su lungo termine per la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento idrico e la lotta ai cambiamenti climatici, ci sono stati investimenti in favore dei rifugiati di guerra siriani collocati in Giordania, Libano e Siria. Importante anche l'intervento nei Caraibi per l'uragano "Irma", sottolinea in un comunicato odierno il servizio stampa dell'organizzazione non governativa.

In Svizzera le azioni hanno invece riguardato in particolare la frana verificatosi a Bondo (GR). Continua però anche il programma di lotta alla povertà nella Confederazione, con l'obiettivo di dimezzare il numero di poveri entro il 2020.

Le donazioni del 2017 sono seconde solamente a quelle del 2005, influenzate dallo tsunami nell'Oceano indiano del dicembre 2004. Oltre alle offerte, Caritas ha potuto contare anche su finanziamenti pubblici per 42,9 milioni.

