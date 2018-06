Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 16.27 22 giugno 2018 - 16:27

L'italiano Carlo Chatrian è stato oggi ufficialmente nominato direttore artistico del Festival internazionale del cinema Berlinale.

L'olandese Marinette Rissenbeek lo affiancherà in qualità di responsabile amministrativa. Succederanno al settantenne Dieter Kosslick, che occuperà il tappeto rosso per l'ultima volta dal 7 al 17 febbraio 2019, ha annunciato oggi a Berlino la ministra della cultura tedesca Monika Grütters.

Il 46enne torinese è dal 2012 alla guida del Festival di Locarno. Lascerà l'incarico al termine della 71esima edizione che si terrà dal primo all'11 agosto 2018. "Sono molto commosso e impaziente di affrontare l'affascinante sfida che mi aspetta, ma da domani mi concentrerò sulla 71esima edizione del Festival di Locarno per poter concludere nel migliore dei modi quella che è stata un'esperienza fantastica, sia sul piano professionale che personale", afferma Chatrian in un comunicato odierno dell'evento ticinese.

"Ci rallegriamo per la brillante nomina a Berlino", dice nella nota il presidente del Festival di Locarno Marco Solari, secondo cui Chatrian "ha saputo rafforzare l'identità del Festival nel mondo nell'arco dei quindici anni che ha trascorso a Locarno". La collaborazione dell'italiano è iniziata nel 2002 e dal 2006 al 2009 ha fatto parte del comitato di selezione. Nel comunicato viene precisato che il consiglio di direzione si riunirà prossimamente per esaminare le candidature giunte per la successione.

Neuer Inhalt Horizontal Line