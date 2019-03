Diverse persone sono arrestate durante il Carnevale di Lucerna per reati quali furto, violenze, minacce contro le autorità e ubriachezza. È quanto comunica la polizia lucernese in una nota odierna, senza fornire cifre precise.

Già al momento dell'avvio dei festeggiamenti erano stati operati undici fermi. In diverse località del cantone, scrive ancora la polizia, si sono svolte tra venerdì e sabato varie manifestazioni carnevalesche, la maggior parte delle quali in modo pacifico. La polizia sottolinea che continuerà a vigilare con pattuglie in uniforme e in borghese.

