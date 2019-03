In aumento le notti passate in alta montagna: nel 2018 le 153 capanne del Club Alpino Svizzero (CAS) hanno registrato in totale 345'000 pernottamenti, in progressione del 13% rispetto all'anno precedente.

In media, si tratta del secondo miglior risultato degli ultimi dieci anni e addirittura del terzo miglior dato nella storia delle capanne del CAS, scrive quest'ultimo in una nota odierna.

Nella stagione estiva, dal primo maggio al 31 ottobre, sono stati registrati 278'553 pernottamenti, circa 3000 in meno rispetto all'anno record del 2009. Tuttavia, il CAS precisa che il risultato ottenuto dieci anni fa sarebbe stato sicuramente superato se tutte e 153 le capanne fossero rimaste aperte nel corso dell'estate 2018.

Tutte le regioni della Svizzera hanno potuto approfittare delle belle condizioni meteorologiche estive. A registrare un incremento particolarmente netto sono state le capanne presenti nelle Alpi glaronesi, sangallesi e dell'Alpstein (+33,5%), seguite da quelle nell'Oberland bernese (+31,5%). In Ticino la progressione è stata dell'8,2%, nei Grigioni del 16,4%.

