Questo contenuto è stato pubblicato il 11 marzo 2018 20.56 11 marzo 2018 - 20:56

La Casa Bianca ha precisato oggi che non ci sono ulteriori condizioni per l'incontro fra Donald Trump e il leader nordcoerano, a parte gli impegni già presi da quest'ultimo.

"E' stato concordato questo possibile incontro, non ci sono condizioni aggiuntive da stipulare ma loro non possono fare test missilistici e test nucleari e non possono obiettare pubblicamente alle esercitazioni militari Usa-Corea del sud già pianificate", ha riferito Ray Shah, un portavoce della Casa Bianca.

