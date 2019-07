Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato oggi al telefono con il capo di Stato francese Emmanuel Macron.

Trump ha discusso con Macron "gli sforzi in corso per garantire che l'Iran non ottenga l'arma nucleare e mettere fine al suo comportamento destabilizzante in Medio Oriente". Lo rende noto la Casa Bianca.

