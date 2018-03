Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 marzo 2018

Il presidente americano Donald Trump ha discusso in una telefonata con l'omologo francese Emmanuel Macron i dazi Usa su acciaio e alluminio, "sottolineando che la sua decisione è necessaria e appropriata per proteggere la sicurezza nazionale".

Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che i due leader "hanno discusso modi alternativi per affrontare le preoccupazioni degli Usa". La Casa Bianca non precisa se in chiave bilaterale o più ampiamente con la Ue, responsabile della politica commerciale dei Paesi membri.

Nella versione dell'Eliseo della telefonata, avvenuta ieri su iniziativa francese, Macron, pur condividendo l'obiettivo di lottare contro le pratiche sleali che portano a una distorsione della concorrenza, ha espresso "vive preoccupazioni" a Trump per i dazi.

E ha ammonito che "tali misure, prese nei confronti di paesi alleati che rispettano le regole del commercio mondiale, non sarebbero efficaci per lottare contro le pratiche sleali, al contrario, rischierebbero di scatenare una guerra commerciale dalla quale tutti i paesi coinvolti uscirebbero sconfitti". "L'Europa - ha messo in guardia Macron - risponderà in modo chiaro e proporzionato contro ogni pratica infondata e contraria alle regole del commercio mondiale".

