"Se il muro con il Messico non sarà finanziato Donald Trump per realizzarlo ricorrerà ai suoi poteri esecutivi e lo farà con o senza il Congresso".

Lo ha detto in un'intervista a Fox News il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney, ribadendo come il presidente americano non desiste dalla sua proposta di stanziare 5,7 miliardi di dollari per l'opera.

Trump ha più volte affermato di essere pronto a proclamare lo stato di emergenza nazionale al confine sud, che gli permetterebbe di stanziare le risorse per il muro aggirando il Congresso, anche se a costo di aprire una lunga diatriba legale.

Neuer Inhalt Horizontal Line