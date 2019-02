Quattro bambini tra uno e cinque anni sono stati trovati rinchiusi in una gabbia per cani in una proprietà del Texas, una vera e propria casa degli orrori.

I piccoli, tre maschietti e una femminuccia, sono stati trovati dopo l'intervento di alcuni agenti giunti sul posto in seguito ad una lite domestica. Mentre le autorità parlavano con un uomo e una donna, hanno sentito il rumore dei bambini proveniente da un granaio. Sono ancora in corso gli accertamenti, ma la donna è presumibilmente la madre di tre dei piccoli, mentre l'uomo è padre di un altro.

I bambini erano in una gabbia con una superficie di un metro quadrato ed erano a malapena vestiti, sporchi, malnutriti e disidratati, nonostante attorno ci fosse cibo a sufficienza. Nel locale c'era anche un frigorifero, ma tenuto sotto chiave. L'uomo e la donna devono rispondere di maltrattamento di minori. I piccoli non sono in pericolo di morte.

